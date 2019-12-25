"Пушкинская карта" стала популярной у молодых ленинградцев

С 1 сентября карту оформили более 25 тыс. молодых людей.

Во вторник, 12 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что "Пушкинская карта" набирает популярность у молодых ленинградцев.

Проект запустили первого сентября, за это время карту оформили 26 230 молодых людей, а с ее помощью приобрели уже 1 597 билетов. По выбору культурных мест лидируют театр "На Литейном" и Выборгский замок. Отмечается, что к проекту присоединились все региональные государственные учреждения культуры. С афишей мероприятий можно познакомиться на портале "Культура.рф".

Сама карта оформляется через портал госуслуг. Напомним, получить "Пушкинскую карту" могут молодые люди от 14 до 22 лет. Деньги с этой карты можно потратить только на билеты на культурные мероприятия. В этом году государство выделило 3 тыс. рублей.

Проект настолько понравился россиянам, что тут же посыпались подобные идеи. Например, предлагается создать "Гоголевскую карту", но в этот раз для покупки книг.

Фото: pexels