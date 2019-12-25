Россияне предлагают создать "Гоголевскую карту" для покупки книг

Официального подтверждения идея пока не получила, однако уже активно обсуждается в сети.

В сети начали бурно обсуждать идею создания "Гоголевской карты" по принципу "Пушкинской", только для покупки книг. Петербургский прозаик, поэт, драматург Сергей Носов оценил идею в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Носова, "Пушкинская карта" – хорошая идея, поскольку молодежь сможет чаще посещать музеи, выставки и театры. Также писателю понравилась и "Гоголевская" карта, в случае, если она будет доступна тем, кому действительно нужна.

Книга – вещь ценная, разбрасываться которой не нужно. Философ Василий Розанов писал: книга – не водка, должна быть дорогой. То, что становится бесплатным, часто становится ненужным. Сергей Носов

В то же время Носов отметил, что сейчас книги стоят очень дорого, магазины зарабатывают на больших наценках. "Гоголевская" карта должна быть доступна тем, кому нужна и кто хочет читать, если получит развитие.

Что такое Пушкинская карта и как её оформить Piter.tv рассказывал ранее.

Фото: Н. Гоголь. Третьяковская галерея / Википедия (автор портрета Ф. Моллер)