"Пулково" снова "заминировали"

Неизвестный сообщил, что заминировал самолеты и инфраструктуру аэропорта.

В воскресенье, 26 июля, сотрудники аэропорта получили очередное сообщение от незнакомца, который заявил, что в "Пулково" находятся несколько взрывных устройств.

Сообщение на почту прислали в 13:20. Неизвестный сообщил, что заминированы объекты инфраструктуры, самолеты и весь аэропорт. Экстренные спецслужбы прибыли быстро и провели проверку, которая длилась три часа. Из-за этого были задержаны 9 рейсов. Никакой взрывчатки не обнаружили. В 16:35 "Пулково" вернулся к штатному режиму работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге анонимы "заминировали" больницы и здание телеканала.

Фото: vk.com/pulkovo_led