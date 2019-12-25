Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Петербурге анонимы "заминировали" больницы и здание телеканала. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, сто электронные письма отправлены с различных адресов и содержали идентичную информацию. В них говорилось, что здания заминированы и планируется взрыв.

В итоге к "заминированнным" объектам выехали специалисты. В ходе проверки взрывчатку не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС предупредили о дождях и ветре в четверг 23 июля.

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