В Петербурге анонимные "минёры" атаковали более 300 магазинов, больниц и парков

Правоохранители осмотрели в Северной столице 103 больницы, 167 магазинов и ТЦ, 11 пляжей, 62 парка, а также Ленинградскую АЭС.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что в минувшую субботу неизвестные "заминировали" более 300 магазинов, больниц и парков. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Сообщение от лжеминеров пришло с адреса, домен которого расположен в США. В итоге правоохранители Северной столицы проверили 344 объекта. Анонимные минеры атаковали 167 гипермаркетов и торговых центров, 11 пляжей, 62 парка, а также Ленинградскую АЭС.

Поисками взрывчатки занимались 200 правоохранителей. В итоге взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что МЧС Петербурга предупреждает о ливнях и грозах в воскресенье.

Фото:Piter.TV