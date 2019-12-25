МЧС Петербурга предупреждает о ливнях и грозах в воскресенье

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Северной столице ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
Специалисты отмечают, что днем ветер будет дуть юго-западный до 4 м/c. В городе воздух прогреется до +21...+23 градусов. Также сегодня в Северной столице будет дождливо, влажность составит 95%. Также атмосферное давление будет слабо понижаться.
Горожан просят соблюдать меры безопасности при непогоде. Необходимо держать безопасное расстояние от места, где слышен гром, раскаты молний и грозы. По мнению специалистов, также опасно говорить по телефону во время буйства стихии.
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Фото:pixabay
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