МЧС Петербурга предупреждает о ливнях и грозах в воскресенье

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Северной столице ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Специалисты отмечают, что днем ветер будет дуть юго-западный до 4 м/c. В городе воздух прогреется до +21...+23 градусов. Также сегодня в Северной столице будет дождливо, влажность составит 95%. Также атмосферное давление будет слабо понижаться.

Горожан просят соблюдать меры безопасности при непогоде. Необходимо держать безопасное расстояние от места, где слышен гром, раскаты молний и грозы. По мнению специалистов, также опасно говорить по телефону во время буйства стихии.

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