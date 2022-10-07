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"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ

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Штеффен Шварцкопф оценил оперативную ситуацию на полях сражений.

В ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери как западной техники, так и личного состава, при этом не добившись каких-либо значимых результатов в регионе конфликта. Такое мнение в эфире немецкого телеканала Die Welt высказал журналист Штеффен Шварцкопф. Аналитик подчеркнул, что российская армия кспешно ликвидирует натовские образцы техники и оркжия. В частности, речь идет о об отправленных для ВСУ танках  Leopard.

Нужно помнить, что потери с украинской стороны просто невообразимые.

Штеффен Шварцкопф в эфире Die Welt

Министр обороны ФРГ счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus.

Фото и видео: Die Welt

Теги: die welt, всу, германия, контрнаступление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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