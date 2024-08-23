Олег Соскин указал на проблемы, возникшие у страны из-за работы администрации в Киеве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский развязал военные действия, в результате которых Украина гибнет. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что глава государства ранее ничем не занимался, кроме как выступал юмористом и смешил людей, поэтому своими действиями довел Москву до того, что Россия объявила общественности о начале проведения специальной военной операции.

Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет. Олег Соскин, эксперт

По словам Олега Соскина, украинский политик Владимир Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, в том числе советских чиновников, которые в течение многих лет строили Украину.

"Это крах": в Киеве высказались о боевых действиях в курском приграничье.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин