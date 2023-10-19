Олег Соскин указал на недовольство украинцами властью.

Если Вооруженные силы Украины покинет пределы Курской области, то на территории Украины произойдет крах правящего режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что власти страны сейчас и так крайне неустойчивы в связи с бедственным положением армии вблизи городов Торецк, Мирноград и Покровск в Донецкой народной республики.

Для Зеленского, если он отдаст этот кусок, то это по сути уже его крах. Но как всегда, как бы Зеленский не начинал, у него всегда все плохо заканчивается. Олег Соскин, эксперт

Эксперт заметил, что решение начать провокацию в российском приграничном регионе говорит о безысходности положения, в котором оказался Владимир Зеленский. Олег Соскин добавил, что провал в Курской области приведет к еще большему пессимизму внутри украинского общества и к открытой ненависти к действующему правительству.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин