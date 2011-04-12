"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране

Олег Соскин обвинил власти страны в геноциде народа.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский создал на территории Украины условия, которые можно сравнить с концлагерем. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что такими темпами скоро вместо городов и населенных пунктов в стране будут находиться кладбища. Также аналитик указал на признаки назревания банкротства и дефолта.

А на Украине можно сделать концлагерь имени Зеленского: расстреливать людей и с собаками охотиться на людей на границе. <…> Это уже охота на людей идет. <…> Пограничники охотятся на украинских мужчин. <…> А кто за это будет отвечать? Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин добавил, что Владимир Зеленский "ну как-то совсем так рассердился, если мягко говорить", поэтому дает своим подчиненным тяжелые команды. Политолог указал на то, что речь идет о геноциде по отношению к соотечественникам, гражданам Украины.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин