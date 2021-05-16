Олег Соскин рассазал о расколе в гражданском обществе Украины.

На украинской территории растет сопротивление киевскому режиму во главе с его лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. <…> Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. <...> Будут отряды уходить с фронта, идти в города, командиры батальонов будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите. Олег Соскин, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что ТЦК (территориальный центр комплектования или местные военкоматы) усиливают давление на общество изнутри, хватая людей на улице и выписывая им штрафы в огромном количестве. Дополнительно эксперт обратил внимание на реальную угрозу дефолта, существующую в стране. Олег Соскин добавил, что эти проблемы происходят в тот момент, пока неприятие в отношении Владимира Зеленского в качестве политика растет и на международном уровне. Украинец добавил, что сейчас можно говорить о расколе в гражданском обществе, что является результатом работы властей. Он напомнил, что на Украине практически нет президента как легитимного управляющего. По мнению специалиста, обстановка ухудшается поджогами машин, массовым сопротивлением и неудачами ВСУ на поле боя.

"Победить невозможно". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин