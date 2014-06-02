Олег Соскин оценил заявления Киева о готовности вести переговоры с Москвой.

На украинской территории повсеместно происходят многочисленные расколы общественности из-за большого количества внутренних проблем, поэтому режиму киевского режима при политическом лидере Владимире Зеленского требуется "перезагрузка". Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Politeka сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что властям требуется отказаться от воинствующего образа и как можно быстрее занять миротворческую позицию.

У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка. <…> Везде идут расколы, конфликты и столкновения. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин добавил, что для Украины больше не будет оружия и денежных средств, а срок президентства для Владимира Зеленского уже закончился. Политолог уверен, что пока страна находится в разваленном статусе, то не может победить Москву. Он предлагает объявить новую "пьесу", в которой Зеленский уже не будет занимать роль Наполеона или маршала.

Экс-советник Кучмы считает, что Зеленский не подходит для переговоров с РФ.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online