"Проспект Просвещения" проверяли больше часа

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 1 марта, станция метро "Проспект Просвещения" была закрыта для пассажиров на вход и выход почти полторачаса. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.



Станцию закрыли в 16:13, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 17:45. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.



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Фото: Piter.TV