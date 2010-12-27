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"Проспект Просвещения" проверяли больше часа
Сегодня, 17:55
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Rybka123

"Проспект Просвещения" проверяли больше часа

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В данный момент метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 1 марта, станция метро "Проспект Просвещения" была закрыта для пассажиров на вход и выход почти полторачасаОб этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 16:13, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 17:45. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV

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Теги: бесхозный предмет, метро санкт-петербурга, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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