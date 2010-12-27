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В Петербурге в субботу порывы ветра могут достигать 18 м/с
Сегодня, 15:31
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nastya960

В Петербурге в субботу порывы ветра могут достигать 18 м/с

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Также ожидается похолодание до минус 6..7 градусов.

МЧС по Петербургу предупредили горожан об усилении ветра и гололедице в первый выходной день. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так в субботу, 2 марта, порывы ветра могут достигать 15-18 метро в секунду. Поэтому автомобилистам и пешеходам нужно быть как можно внимательнее на дорогах из-за сложной обстановки.

Также в субботу похолодает, во второй весенний день будет минус 6-7 градусов.

Ранее на Piter.TV: Спасатели просят петербуржцев не выходить на лед.
Фото: Piter.TV

 

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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