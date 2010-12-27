Спасатели просят петербуржцев не выходить на лед

Из-за нестабильной температуры лед стал очень тонким и хрупким.

Петербургские спасатели в очередной раз просят горожан не выходить на лед. Так как сейчас в городе сложилась неблагоприятная погода, лед стал очень тонким и неустойчивым. В последнее время слишком много любителей зимней рыбалки стали обращаться за помощью к спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Это связано с перепадами температуры воздуха и сильным ветром, отчего ледовое покрытие начинает разрушаться, образуются трещины, которые зачастую мешают рыбакам попасть на сушу, подвергая их жизнь опасности. пресс-служба МЧС

Несмотря на то что до 15 марта в Петербурге официально разрешено выходить на лед, делать этого все-таки не стоит.

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