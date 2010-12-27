Зима не спешит уходить: 1 марта в Петербурге метель, мороз и снег

Температура воздуха утром - минус 6..8 градусов.

Весна не спешит приходить в Петербург и Ленобласть. Так в первый календарный весенний день в Петербурге и области столбик термометра опустился до минусовых значений. В Ленобласти – до минус 13, в черте города – до минус 8. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Если в феврале уже была оттепель, то в начале марта в город вернулась зима. Днем в Петербурге станет немного теплее, но температура воздуха все равно будет минусовой. Вместе с холодами придет также снег, сильные порывы ветра и метель.

Во второй день марта погода может стать еще суровее, в области столбик термометра ночью может опуститься до минус 18. Спасатели просят быть пешеходов и водителей внимательными на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 1 марта была зафиксирована в 1965 году, тогда столбик термометра опустился до минус 25 градусов, самым теплым этот день был в 2017 году – плюс 7 градусов.

Фото: Piter.TV