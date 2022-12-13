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Спасатели выгнали с тонкого льда Финского залива рыбаков

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Смельчаков вернули на сушу.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга спасатели вызволили из беды рыбаков. Мужчины стояли на тонком льду Финского залива. Их вернули на сушу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Напомним, что за выход на лёд до 15 апреля 2023 года на территории Петербурга полагается административное наказание в размере от 1 до 5 тыс. рублей. В период с 16 января по 14 марта допускается выход на лёд Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ.

Ранее на Piter.tv: завтра в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Видео: Телеграм / МЧС России

Теги: парк 300-летия, погода, рыбаки на льду, тонкий лед, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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