Спасатели выгнали с тонкого льда Финского залива рыбаков

Смельчаков вернули на сушу.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга спасатели вызволили из беды рыбаков. Мужчины стояли на тонком льду Финского залива. Их вернули на сушу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, что за выход на лёд до 15 апреля 2023 года на территории Петербурга полагается административное наказание в размере от 1 до 5 тыс. рублей. В период с 16 января по 14 марта допускается выход на лёд Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ.

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Видео: Телеграм / МЧС России