В ночь на 8 февраля в центре Петербурга произошло ЧП. Двое мужчин провалились под лед на канале Грибоедова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Компания из нескольких людей гуляла по Невскому проспекту около часа ночи. Один из них решил выйти на лед под Казанским мостом и провалился в воду. На помощь ему кинулся приятель, который также оказался в ледяной воде.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они спустили лодку на лед и при помощи троса вытащили мужчин на берег. Пострадавших осмотрели медики. Их госпитализировали с общим переохлаждением.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали, что в Ленобласти двух уехавших на рыбалку мужчин нашли мёртвыми в палатке.
Фото: pixabay.com
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