Чтобы их вытащить, спасателям понадобились лодка и трос.

В ночь на 8 февраля в центре Петербурга произошло ЧП. Двое мужчин провалились под лед на канале Грибоедова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Компания из нескольких людей гуляла по Невскому проспекту около часа ночи. Один из них решил выйти на лед под Казанским мостом и провалился в воду. На помощь ему кинулся приятель, который также оказался в ледяной воде.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они спустили лодку на лед и при помощи троса вытащили мужчин на берег. Пострадавших осмотрели медики. Их госпитализировали с общим переохлаждением.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти двух уехавших на рыбалку мужчин нашли мёртвыми в палатке.

Фото: pixabay.com