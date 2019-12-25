В Ленобласти двух уехавших на рыбалку мужчин нашли мёртвыми в палатке

Палатка находилась в четырех километрах от берега, причина смерти выясняется.

В Ленобласти нашли мертвыми двух мужчин, которые 30 января отправились на рыбалку на Ладожское озеро. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Старой деревни Всеволожского района. Она рассказала, что ее 33-летний муж с другом уехали на рыбалку, а утром 31 января перестали выходить на связь.

Тела двух мужчин обнаружили в палатке в четырёх километрах от берега в районе деревни Нижняя Шальдиха вечером 31 января. Причину их смерти еще предстоит уточнить.

За время действия запрета выхода на лёд в Петербурге поймали более 3,5 тыс. нарушителей.

Фото: pixabay