Появилось видео горящего корабля на бывшем заводе Порошенко

Военные разведывательный корабль спустили на воду 23 апреля.

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" огонь охватил военный разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Глава пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям назвала предварительной причиной – возгорание электропроводки. Светлана Водолага добавила, что корабль находится на ремонте. На месте происшествия уже работают пожарные.

Известно, что корабль спустили на воду 23 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак, присутствующий при спуске корабля, заявил, что по оснащению у него нет аналогов в стране. Напомним, завод, расположенный в Киеве, ранее принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Видео: YouTube /

dtp.kiev.ua