"Сегодня в Питере будет трагедия": неизвестные с болгарского адреса угрожают петербуржцам взрывами

В городе эвакуировали уже около 100 учреждений.

В четверг, 31 января, неизвестные устроили в Петербурге массовую эвакуацию. К полудню в городе на Неве эвакуировали более 30 школ, 28 больниц и более десяти торговых центров. На улицу также вывели чиновников Смольного из административного центра "Невская ратуша" и комитетов, расположенных по другим адресам.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, письма о бомбах в школах, больницах и ТЦ поступают с одного электронного адреса, который обслуживается бесплатным почтовым сервисом Болгарии mail.bg. Письма содержат в себе следующую информацию: "Добрый день! Будем коротки с вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы".

Ранее мы писали, что массовые эвакуации вдохновили петербуржцев на творчество.

Видео: Piter.TV