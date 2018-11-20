В волну массовых эвакуаций попала Невская ратуша

В список эвакуированных мест входят уже десятки названий.

Днем 31 января Петербург охватила волна массовых эвакуаций. Людей просят покинуть торговые центры, школы и больницы преимущественно из-за сообщений о бомбе. Буквально несколько минут назад стало известно об эвакуации Невской ратуши.

Напомним, что "Невская ратуша" — это административно-деловой квартал, который находится в историческом центре Петербурга. На этой территории находятся здания органов исполнительной власти, бизнес-центры, гостиницы, торговые точки и другие общественные пространства.

Ранее мы писали, что школу №291 на Маршала Захарова эвакуировали из-за угрозы прорыва трубы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург