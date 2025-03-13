МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района

Люди отправлены в пункты временного размещения.

Российское экстренное ведомство совместно с министерством по обороне страны, а также добровольцами эвакуировали 90 местных жителей из населенных пунктов Суджанского района в Курской области. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ГУ МЧС в социальных сетях. Отмечается, что люди на протяжении семи месяцев находились под оккупацией у украинских боевиков.

Всего уже вывезено более 90 человек. В основном это пожилые люди, на оккупированной территории они находились семь месяцев. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Эвакуированное население региона доставляется в пункты временного размещения. Там пострадавшим будет оказана медицинская и психологическая помощь, а также людям помогут восстановить утерянные документы и оформить государственные выплаты. Все мероприятия организованы в рамках правового режима при контр-террористической операции.

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших из Грозного.

Фото и видео: ГУ МЧС России