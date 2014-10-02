Новую группу мирных жителей эвакуировали из Константинополя в ДНР

"Восток" направил мирных жителей в село Улаклы в Великоновосёлковского района.

Российские военнослужащие эвакуировали новую группу мирных жителей из населенного пункта Константинополь, расположенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что население выводилось пешком до населенного пункта Улаклы. Движение колонны корректировалось беспилотником. Дрон предупреждал об опасных участниках местности, где могл находиться минные поля.

Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали очередную группу мирных жителей из освобожденного села Константинополь ДНР. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны России уточнили, что выйдя в безопасное место, военнослужащие предоставили людям горячее питание, а также организовали для них отдых. Одному из эвакуированных понадобилась медицинская помощь. У мужчины врачи зафиксировали осколочное ранение. Военные специалисты обработали рану пациента, сделали ему перевязку и подготовили мужчину к дальнейшей транспортировке в медицинское учреждение.

Напомним, что 18 марта бойцы группировки войск "Восток" эвакуировали первую группу мирных жителей, включая четверых детей.

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Фото и видео: Минобороны России