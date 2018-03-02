"Прокурор" на Range Rover, угрожавший "сгноить" пешеходов, признался в содеянном на видео

Нарушитель обратился с просьбой освятить данное обращение в СМИ.

Сегодня, 2 марта, под расследование попал "прокурор", водитель Range Rover, котрый накануне угрожал пешеходам в центре Петербурга и обещал их "сгноить".

Сегодня вечером, нарушителя ждали в УГИБДД Петербурга и области для дачи объяснений.

Ольшанский прибыл в отделение ведомства и признался, что никого отношения к прокуратуре никогда не имел. А также обратился с просьбой освятить данное видео в СМИ, с целью сглаживания кофнликта.

Я, Ольшанский Адрей Евгеньевич. По факту происшествия, произошедшего 28.02.2018 года на пересечении улицы Восстания и Саперного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею. На службе в прокуратуре не состою. За своё девиантное поведение прошу прощения. Прошу освятить данное обращение в СМИ. Заявляет Ольшанский

Видео: Telegram / 2ch