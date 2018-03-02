Под расследование попал прокурор на Range Rover, угрожавший пешеходам

Водитель Range Rover, обещавший "сгноить" пешеходов попал под расследование.

Сегодня, 2 марта, под расследование попал прокурор, который накануне угрожал пешеходам, якобы повредившим его автомобиль.

Водитель Range Rover с удостоверением прокурора найден и вызван для дачи объяснений.

2 марта в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по двум статьям. Он привлечен за оставление места ДТП (статья 12.27 КоАП) и непредоставление преимущества пешеходам (статья 12.18). Сегодня вечером его ждут для дачи объяснений. Передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Петербурга и области

Материалы расследования будут переданы в суд. Статья 12.27 КоАП обещает виновнику лишение прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток, статья 12.18 — штраф до 2500 рублей.

Напомним, вчера, 1 марта, егодня, молодая пара переходили улицу Восстания на перекрестке с Саперным переулком. По дороге, на скорости мчал черный Range Rover. Пара уступила ему дорогу, но иномарка задела ногу пешехода. Водитель тут же затормозил и вышел из автомобиля. После осмотра автомобиля он начал кричать и угрожать пешеходам, обещал их сгноить. К тому же водителем мимолётно было предоставлено прокурорское удостоврение. Является оно настоящим или нет - выяснят сегодня.

Видео: "Фонтанка"