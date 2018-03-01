"Я тебя сгною": в Петербурге "прокурор" на Range Rover угрожает пешеходам

Прокурор показывал корочку и обещал "сгноить" петербуржцев.

В центре Петербурге проиозшёл дорожный инцидент с участием "прокурора". Прокурор показывал корочку и обещал "сгноить" петербуржцев. Сообщают читатели "Фонтанки". Водитель на внедорожнике материл пешеходов и именем ведомства Юрия Чайки обещал им непростую жизнь.

Сегодня, 1 марта, девушка и молодой человек переходили улицу Восстания на перекрестке с Саперным переулком. По дороге, на скорости, мчал черный Range Rover. Пара уступила ему дорогу, но иномарка задела ногу пешехода. Водитель тут же затормозил и вышел из автомобиля.

"Ты мне вмятину сделал!" – начал кричать водитель. Однако на видео можно заметить, что на боковой двери машины всего лишь след от ноги молодого человека.

Девушка не долго думая, начала записывать видео. Водитель Range Rover достал из внутренного кармана удостоверение, раскрыл его и заявил "Прокуратура, Центральный район! Нападение на сотрудника! Оружие есть? Запрещенные предметы, колюще-режущие?". Однако во второй раз мужчина отказался показывать своё удостоверение.

Позже он стал угрожать молодому человека, который вёл себя довольно спокойно в диалоге с водителем Range Rover.

Ты у меня сядешь на десятку, понял? Я тебя сгною. Мне одного дня хватит, чтобы тебя сгноить. Идиоты такие, с Украины приехали. Ты адекватен бить по машине? Кричит на пешеходов "прокурор"

Редакция "Фонтанки" вычислила кому принадлежит автомобиль и связалась с "прокурором". Ему предложили встретиться, однако позже он перестал выходить на связь.

Я к вам подъеду, не переживайте. Публикация для вас может быть чревата. Заявляет господин Ольшанский

По данным "Фонтанки", Ольшанский к прокуратуре отношения не имеет. Числится учредителем трех юридических лиц: "Ольшанский заповедник", "Фортуна-С" и "Снарк". Все они ликвидированы. Телефон Ольшанского попадается в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду.

Видео: "Фонтанка"