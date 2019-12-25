Суд взыскал более 300 тысяч рублей с "Ленэнерго" за поврежденные зеленые насаждения

Деньги пойдут в бюджет города.

Специалисты ПАО "Ленэнерго" повредили зеленые насаждения при выполнении работ у дома №226 на Лиговском проспекте. За это суд взыскал с предприятия 344 тыс. рублей, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Ленэнерго" проводило работы без порубочного билета, в результате их был поврежден цветник.

Прокуратура обратилась с заявлением в Московский районный суд. Ведомство потребовало, чтобы организация выплатила средства в бюджет города.

На данный момент решение суда исполнено, денежные средства взысканы в полном объеме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что районные администрации получат полномочия по благоустройству.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com