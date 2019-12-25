Районные администрации получат полномочия по благоустройству

Речь идет о зеленых насаждениях и наружном освещении.

Полномочия по благоустройству районов передадут местным администрациям, соответствующий проект постановления разработали в Смольном. Об этом сообщали на заседании правительства 29 июня.

По словам главы комблага Сергея Малинина, районные председатели лучше знают состояние зеленых насаждений на своей территории и смогут проще решить вопросы развития объектов. Кроме того предполагается, что местные главы смогут договариваться с петербуржцами, если зеленые насаждения потребуется сокращать из-за строительства или создания новых парков. Такими "зелеными" полномочиями наделят 10 районов. Также 15 районов получат полномочия, касающиеся объектов наружного освещения. Вскоре им нужно будет облагородить 114 территорий.

Зелёная зона разногласий. Как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: Piter.TV