"Призрачный гонщик" затруднил движение на набережной Обводного канала

Дым шел по всему контуру автобуса.

В субботу утром, 14 марта, дымящийся автобус затруднил движение по набережной Обводного канала. Об этом стало известно из сообщения на информационном портале "Мегаполис".

Женщина, снявшая видео, рассказала, что "дым шел не из выхлопной трубы, а по всему контуру автобуса". Пламя она не заметила, так как пыталась разглядеть дорогу "в этом тумане". Причем начиналась завеса за километр от того места, где был заснят автобус.

В комментариях обозвали водителя автобуса "призрачным гонщиком", а также в шутку предположили, что "это была дезинфекция от коронавируса".

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Фото: vk.com/spb_today