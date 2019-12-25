Забор на Матроса Железняка стал местом парковки каршеринга

Машину, перекрывающую часть дороги, заметили рано утром.

В субботу утром, 14 марта, жители одного из домов на улице Матроса Железняка заметили из своих окон припаркованный каршеринг компании "Rentmee". Казалось бы, ситуация совершенно обычная, однако, машина врезалась в забор и перекрыла часть дороги. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях шутят о том, что автомобиль "подустал", и что будить его еще рано, "выходной же".

Ранее мы писали, что появилось видео того, как в центре Петербурга столкнулись легковушка и троллейбус.

Фото: vk.com/spb_today