Александр Меркурис напомнил о проблемах ВСУ на Донбассе.

Киевская власть приговорила украинских военнослужащих к смерти в городе Угледаре, не желая заниматься их эвакуацией. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что российские солдаты постепенно занимают все населенные пункты возле указанного населенного пункта. По словам Меркуриса, впоследствии бойцы ВСУ окажутся в ловушке, отрезанными от путей снабжения. Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступают привычным для себя образом и жертвует остатками живой силы в Угледаре.

Не похоже, что у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти. На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо Александр Меркурис, эксперт

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris