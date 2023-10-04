Александр Меркурис сравнил ситуацию со столкновением Титаника об айсберг.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский провел крупные кадровые перестановки в украинском правительстве для того, чтобы попытаться удержать контроль над террторией страны. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист счел странным поступок по смене чиновников во время существующего военного кризиса. Эксперт шоу обратил внимание зрителей на коллапс Вооруженных сил Украины, расположенный в южной части Донбасса. Кроме этого он указал на энергетические и экономические проблемы, опасения из-за политических изменений после президентских выборов в Вашингтоне.

Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на Титанике после столкновения с айсбергом. Александр Меркурис , эксперт

Александр Меркурис добавил, что именно в разгар грандиозного кризиса Владимир Зеленский решил провести крупнейшие в истории Украины перестановки в правительстве, которые некоторые на Западе называют "чисткой".

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris