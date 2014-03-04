"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа

Олег Соскин сообщил о попытке Трампа давить на Путина.

Российский президент Владимир Путин дал понять американскому коллеге-республиканцу Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт указал своей аудитории на удивительное стратегическое мышление политика из Кремля, которое позволяет ему принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях. По мнению специалиста, лидер Белого дома пытался пугать руководство из Москвы передачей Вооруженным силам Украины крылатых ракет Tomahawk и "прочими какими-то вещами".

Но Путина этим не испугаешь и не возьмешь. Путин — чрезвычайно изощренный игрок. У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. <…> Теперь он опять выиграл, понимаете? Олег Соскин, эксперт

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин