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Посольство России помогает застрявшим во Вьетнаме россиянам
Вчера, 14:48
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Посольство России помогает застрявшим во Вьетнаме россиянам

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Дипломаты находятся в контакте с местными властями.

Посольство РФ во Вьетнаме занялось ситуацией, связанной с переносом рейсов из Ханоя в Москву и принимает меры для скорейшего урегулирования.  Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

В полпредстве подчеркнули, что знают о произошедшем и уже связались с компетентными вьетнамскими ведомствами. Такие меры были предприняты после освещения в СМИ проблемы с задержкой авиарейсов в Россию. 

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту в столице Вьетнама застряли сотни россиян в связи с постоянными переносами рейсов. Пассажиры авиакомпании Vietnam Airlines должны были отправиться из Ханоя в Москву еще 6 сентября, но этот рейс отменили. В итоге, в воздушной гавани вылета на родину ожидают порядка 600 туристов.

Ранее мы сообщали, что около 20 тысяч россиян застряли в Объединённых Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: билеты во вьетнам, отдых вьетнам
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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