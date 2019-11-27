Посольство России помогает застрявшим во Вьетнаме россиянам

Дипломаты находятся в контакте с местными властями.

Посольство РФ во Вьетнаме занялось ситуацией, связанной с переносом рейсов из Ханоя в Москву и принимает меры для скорейшего урегулирования. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

В полпредстве подчеркнули, что знают о произошедшем и уже связались с компетентными вьетнамскими ведомствами. Такие меры были предприняты после освещения в СМИ проблемы с задержкой авиарейсов в Россию.

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту в столице Вьетнама застряли сотни россиян в связи с постоянными переносами рейсов. Пассажиры авиакомпании Vietnam Airlines должны были отправиться из Ханоя в Москву еще 6 сентября, но этот рейс отменили. В итоге, в воздушной гавани вылета на родину ожидают порядка 600 туристов.

Ранее мы сообщали, что около 20 тысяч россиян застряли в Объединённых Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)