В Хабаровске с самолета сняли семейную пару дебоширов

Мужчина оказал сопротивление и его арестовали на двое суток, женщине выписали штраф в 500 рублей.

В Хабаровском аэропорту сотрудники полиции сняли с рейса пьяных супругов.

Управления на транспорте МВД по ДФО сообщает, что с самолета, который должен был лететь из Хабаровска во Вьетнам, были сняты два пьяных пассажира. Семейная пара вела себя неадекватно и нарушала порядок и спокойствие. При снятии с рейса мужчина вел себя агрессивно, оскорблял представителей власти, угрожал расправой и нанести телесные повреждения.

Проведенное медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе около 1 промилле, а женщины 1,3. Управления на транспорте МВД по ДФО

Дебоширы привлечены к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах. 44-летнего мужчину арестовали на 2е суток, его 39-летней жене выписан штраф в размере 500 рублей. Кроме того, в отношении мужчины ведется проверка для возбуждения уголовного дела по статье "оскорбление представителей власти".

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Фото: Управления на транспорте МВД по ДФО