Опубликован список пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Доминикане

Среди пострадавших в ДТП есть несовершеннолетние, самомому младшему 5 лет.

В Доминикане по дороге в аэропорт перевернулся автобус с 39 российскими туристами.

Во вторник 26 ноября автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком, а затем перевернулся. В автобусе находилось 39 пассажиров, среди них были и дети. Самому младшему россиянину попавшему в ДТП 5 лет. 12-летняя девочка в этой аварии лишилась обеих рук.

Телеграм канал Mash публикует список пассажиров автобуса:

Алесанденушева Елена 32 Белоглазкина Нина 62 Тылечкина Елена 53 Канаев Егор 28 Канаева Елена 28 Ашмарин Роман 27 Ашмарина Снежанна 24 Горбачев Григорий 33 Агбальянс Валерия 29 Анна 11 Сопело Олег 48 Сопело Светлана 46 Артамонов Дмитрий 48 Артамонова Елена 47 Попов Сергей 63 Попова Валентина 62 Ботогов Вадим 28 Богатова Екатерина 27 Круиз Михаил 49 Круиз Катерина 40 Тарасов Никита 25 Хафьизова Венера 24 Симаков Дмитрий 31 Симакова Екатерина 30 Валиулин Данил 22 Ванилина Гульнара 25 Себастьянов Геннадий 57 Себастьянова Марина 58 Шацкий Александр 40 Шацкая Татьяна 41 Анна 12 Александ 5 Прохорова Светлана 46 Прохорова Анастасия 23 Классов Андрей 28 Писнячевская Елена 25 Попов Константин 28 Шелбогашева Анастасия

Сообщается, что 15 человек в больницах в тяжелом состоянии. 9 туристов отправляются в Россию.

Видео: Mash