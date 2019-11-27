Опубликован список пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Доминикане

В Доминикане по дороге в аэропорт перевернулся автобус с 39 российскими туристами.
Во вторник 26 ноября автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком, а затем перевернулся. В автобусе находилось 39 пассажиров, среди них были и дети. Самому младшему россиянину попавшему в ДТП 5 лет. 12-летняя девочка в этой аварии лишилась обеих рук.
Телеграм канал Mash публикует список пассажиров автобуса:
- Алесанденушева Елена 32
- Белоглазкина Нина 62
- Тылечкина Елена 53
- Канаев Егор 28
- Канаева Елена 28
- Ашмарин Роман 27
- Ашмарина Снежанна 24
- Горбачев Григорий 33
- Агбальянс Валерия 29
- Анна 11
- Сопело Олег 48
- Сопело Светлана 46
- Артамонов Дмитрий 48
- Артамонова Елена 47
- Попов Сергей 63
- Попова Валентина 62
- Ботогов Вадим 28
- Богатова Екатерина 27
- Круиз Михаил 49
- Круиз Катерина 40
- Тарасов Никита 25
- Хафьизова Венера 24
- Симаков Дмитрий 31
- Симакова Екатерина 30
- Валиулин Данил 22
- Ванилина Гульнара 25
- Себастьянов Геннадий 57
- Себастьянова Марина 58
- Шацкий Александр 40
- Шацкая Татьяна 41
- Анна 12
- Александ 5
- Прохорова Светлана 46
- Прохорова Анастасия 23
- Классов Андрей 28
- Писнячевская Елена 25
- Попов Константин 28
- Шелбогашева Анастасия
Сообщается, что 15 человек в больницах в тяжелом состоянии. 9 туристов отправляются в Россию.
Видео: Mash
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