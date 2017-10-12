Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Около 15 москвичей находятся в критическом состоянии в больнице.

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Во вторник, 26 ноября за границей автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Большегрузный транспорт выскочил перед пострадавшими неожиданно. В результате транспортное средство с 39 пассажирами перевернулся. Погибших нет, несколько человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сейчас около 15 россиян находятся в критическом состоянии. В автобусе находились только москвичи. Среди жертв аварии есть и несовершеннолетние: от трех до девяти детей. Они ехали в Доминикану через туроператора Anex Tour, страховку покрывала компания ERV.

В Венесуэле пообещали, что путешественники из России получат лучший медицинский уход, который только возможен в стране. Частично людей доставляли в больницу при помощи вертолетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянина сняли с рейса Доминикана - Москва из-за буйного поведения.

