Сотни петербуржцев застряли в Доминикане из-за неисправности самолета

Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще вчера в 13:45.

Сотни петербуржцев застряли в городе Ла-Романа в Доминиканской Республике. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще вчера в 13:45. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Однако рейс неоднократно переносили. В настоящее время на онлайн-табло Пулково указано, что самолет из Ла-Романы вылетит в 10:45 и ожидается в 6:45. На онлайн-табло авиаперевозчика указано, что вылет состоится в 13:45.

Как рассказали 78.ru в пресс-службе Azur Air, рейс пришлось задержать из-за необходимости использовать резервный самолёт. В итоге 461 пассажиру рейса авиакомпания предоставили места в гостинице, прохладительные напитки и горячее питание.

Ранее мы писали, что авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу.

Фото: Piter.tv