Авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу

С воскресенья, 26 декабря, авиакомпания возобновила прямые рейсы из Петербурга в кубинский город Варадеро. Это первый рейс на кубу с марта прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.
Перелеты на популярный курорт из международного аэропорта Пулково будут выполняться с частотой один раз в десять дней. Программа полётов запланирована до 12 мая.
Ранее стали известны самые популярные направления россиян на новогодние праздники. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Египет, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Турция.
Фото: Piter.TV
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