  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу
Сегодня, 12:59
105
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу

0 0

Рейсы возобновились с 26 декабря.

С воскресенья, 26 декабря, авиакомпания возобновила прямые рейсы из Петербурга в кубинский город Варадеро. Это первый рейс на кубу с марта прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково. 

Перелеты на популярный курорт из международного аэропорта Пулково будут выполняться с частотой один раз в десять дней. Программа полётов запланирована до 12 мая. 

Ранее стали известны самые популярные направления россиян на новогодние праздники. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Египет, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Турция.

Фото: Piter.TV

Теги: azur air, куба, прямые рейсы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии