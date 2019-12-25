Авиакомпания AZUR air запустила прямые рейсы из Петербурга на Кубу

Рейсы возобновились с 26 декабря.

С воскресенья, 26 декабря, авиакомпания возобновила прямые рейсы из Петербурга в кубинский город Варадеро. Это первый рейс на кубу с марта прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.

Перелеты на популярный курорт из международного аэропорта Пулково будут выполняться с частотой один раз в десять дней. Программа полётов запланирована до 12 мая.

Ранее стали известны самые популярные направления россиян на новогодние праздники. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Египет, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Турция.

Фото: Piter.TV