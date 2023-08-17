Число погибших в результате взрыва на юге Доминиканы возросло до 25

Власти уточнили данные о погибших и пострадавших в трагедии.

По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, зафиксированного на территории провинции Сан-Кристобаль, расположенной на юге Доминиканской Республики в понедельник. Соответствующими статистическими данными вечером 16 августа поделились представители местного телеканала SIN со ссылкой на заместителя директора Управления гражданской обороны страны Дельфин Родригес.

Согласно информации национальной системы здравоохранения, уже известно о 25 умерших, в том числе в больницах. сообщение СМИ

Ранее телеканал CNN Espanol со ссылкой на представительство Красного Креста в стране уведомил зрителей о 12 погибших и 65 пострадавших. Еще порядка 55 человек числятся властями пропавшими без вести. Взрыв на заводе по производству пластмасс произошел в понедельник, в текущий момент администрация ведется расследование причин инцидента трагедии.

СМИ: число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66.

Фото и видео: Telegram / ТАСС