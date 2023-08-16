СМИ: число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66

Больше всего от стихии пострадали штаты Химчал-Прадеш и Уттаракханд.

По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии. Соответствующей информацией поделились местные журналисты с телеканала India Today. Ранее власти страны говорили о 50 жертвах трагедии. Больше всего пострадали северные штаты Химчал-Прадеш и Уттаракханд. Именно на этих территориях в воскресенье и понедельник обрушились мощные ливни. В свою очередь они привели к сходу оползней и разрушению домов. К утру 16 августа известно о минимум 60 погибших в штате Химачал-Прадеш. В административной столице Шимлеосадкии привели к частичному обрушению храма. Трагедия унесла жизни 12 человек. В соседнем штате Уттаракханд жертвами непогоды стали не менее шести граждан, еще семеро на текущий момент числятся пропавшими без вести.

Власти закрыли для проезда часть дорог.Туристам не рекомендуется в ближайшие дни посещать северные штаты Индии. Местные метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа. Авторы издания The Pioneer написали о том, что спасатели обнаружили под завалами в районах Саммер-Хилл и Кришна-Нагар тела 20 погибших при обрушении индуистского храма и других домов. Под завалами остаются еще по меньшей мере 10 человек. Министр штата Сухвиндер Сингх Сукху добавил, что увеличение почти на 157% количества осадков за последние несколько дней привело к значительному экономическому ущербу.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС