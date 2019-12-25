Более 600 россиян застряли в аэропорту Вьетнама

Туристы из России не могут покинуть Вьетнам из-за переносов авиарейсов.

Сотни граждан из России не могут вылететь из Вьетнама. Пассажиры авиакомпании Vietnam Airlines вынуждены находиться в аэропорту азиатской страны более суток, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, вылет был запланирован на 6 сентября, но его отменили. Россинам перебронировали билеты на следующий рейс 7 сентября. Однако после прохождения регистрации и паспортного контроля туристы несколько часов ждали в аэропорту, а потом они снова узнали об отмене рейса.

При этом представители иностранного перевозчика не выходят на связь и не дают никакой информации. Кроме того, пассажиров просят покинуть зону ожидания. Таким образом, всего в аэропорту скопилось более 600 туристов с двух рейсов в Москву.

Одной из возможных причин переносов рейсов названо авиационное страхование. После угроз со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации России компании заново страхуют рейсы, но эта процедура занимает время.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)