"Посаженного на цепь мальчика" суд вернул матери

Отца, который посадил ребенка на цепь, ограничили в родительских правах.

10-летнего мальчика, которого отец посадил на цепь, суд вернул матери.

Состоявшийся суд вернул ребенка матери мальчика. В ближайшие дни мальчик вернется домой к маме. Его психическое состояние нормализовалось. 1 сентября он пойдет в школу. Отца ребенка суд ограничил в родительских правах.

Напомним, жуткая история произошла в селе Великовечное Белореченского района Краснодарского края. В один из вечеров в местный магазинчик пришел 10-летний мальчик с цепью на шее. Ребенок смог сбежать, когда отец повез новую жену в роддом рожать третьего ребенка. Ранее местному коммерсанту удалось через суд лишить родительских прав свою первую жену учительницу. После чего он женился на другой. Мать ребенка неоднократно обращала внимание полиции, что мальчик сильно истощен, но никаких мер принято не было.

Фото: Pixabay