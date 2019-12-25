"Порт Логистик" прошел проверку на исполнение противоэпидемических норм

Роспотребнадзор одобрил работу предприятия по борьбе с коронавирусрм.

В четверг, 9 апреля, комиссия представителей администрации Выборгского района совместно с районным Роспотребнадзором провели рейд на территории ООО "Порт Логистик". Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По результатам проверки, замначальника территориального управления Роспотребнадзора Елена Дудко заключила, что предприятие полностью соответствует нормам, принятым в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники используют средства личной защиты, на территории регулярно проводится влажная уборка.









Напомним, что контроль исполнения установленных норм на предприятиях, оставшихся работать в Выборгском районе, проводится ежедневно. В случае нарушения установленного режима, руководители организаций несут административную ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО