"Полторы комнаты" начнут принимать посетителей в тестовом режиме

Музей Иосифа Бродского, наконец, начал работать.

Дом Мурузи начнет принимать гостей в музей Иосифа Бродского группами не более 15 человек. Об этом сообщила "Фонтанка".

"Люди смогут увидеть, как реставрируется паркет или лепнина квартиры поэта. Наша идея — cделать само создание музея, реставрационные работы информационно открытыми. Важно, что горожане придут и выскажут свое мнение, в том числе, может быть, и отрицательное", — поделился редактор проекта "Бродский.онлайн" Павел Котляр.

Желающие могут записаться на экскурсию в инстаграм-профиле brodsky.online.

Напомним, что поэт жил в доме на Литейном, 24 с 1955 по 1972 годы. Квартира зовется "полуторами комнатами", потому что представляет собой два помещения, соединенные перегородкой. Вот уже несколько лет не удавалось открыть действующий музей. Петербуржцы надеются, что теперь познакомиться с жизнью Иосифа Бродского будет проще и музей не закроется.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге объявлены финалисты научно-инженерного конкурса.

Фото: "Вконтакте" / "Иосиф Бродский"