В Петербурге объявлены финалисты научно-инженерного конкурса

В 2020-году Балтийский научно-инженерный конкурс объединил более 2000 тысяч учащихся из 71 региона России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины и Азербайджана.
Финалисты конкурса встретятся в Петербурге с 3 по 6 февраля и покажут свои проекты жюри.
По словам организаторов, заявки на участие принимались по 10 разным направлениям: среди них робототехника, экология, биология, химия, физика, техника, медицина и другие.
В финал попали более 450 школьников из 104 городов.
Известно, что победители Балтийского научно-инженерного конкурса представят свою страну на Всемирном смотре научных и инженерных достижений учащихся ISEF.
Ранее мы сообщили, что уже к 1 сентября в Петербурге откроется детский технопарк.
Фото: оргкомитет Балтийского научно-инженерного конкурса
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