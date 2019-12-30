В Петербурге объявлены финалисты научно-инженерного конкурса

Организатором выступает фонд "Время науки".

В 2020-году Балтийский научно-инженерный конкурс объединил более 2000 тысяч учащихся из 71 региона России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины и Азербайджана.

Финалисты конкурса встретятся в Петербурге с 3 по 6 февраля и покажут свои проекты жюри.

По словам организаторов, заявки на участие принимались по 10 разным направлениям: среди них робототехника, экология, биология, химия, физика, техника, медицина и другие.

В финал попали более 450 школьников из 104 городов.

Известно, что победители Балтийского научно-инженерного конкурса представят свою страну на Всемирном смотре научных и инженерных достижений учащихся ISEF.

Ранее мы сообщили, что уже к 1 сентября в Петербурге откроется детский технопарк.

Фото: оргкомитет Балтийского научно-инженерного конкурса