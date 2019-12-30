Уже к 1 сентября в Петербурге откроется детский технопарк

Технопарк будет состоять из квантумов – лабораторий разной направленности.

Сегодня, 25 января, в ходе рабочего объезда Александр Беглов посетил строящийся детский технопарк "Кванториум".

Кванториумы - это площадки, на которых дети учатся по принципу проектного обучения, то есть от теории сразу переходят к практике.

Известно, что на площади около 1000 квадратных метров обустроят коворкинг, медиатеку, лекторий, шахматную гостиную, выставочный зал.

Напомним, что проект "Кванториум" выиграл конкурс на федеральную субсидию в размере 36 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Образование".

Ранее мы сообщили, что получившие премию "Мой город-мои возможности" пройдут обучение в ВШЭ.

Фото: PiterTV