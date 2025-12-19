"Политеховский маньяк" Манишин отказался от подачи апелляции

Виталий Манишин не был согласен с решением суда.

"Политеховский маньяк" Виталий Манишин, приговоренный ранее к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин в Алтайском крае, отказался от подачи апелляционной жалобы. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители объединенной пресс-службы судов по российскому региону.

Несмотря на то, что сам Манишин В. Е. отказался от подачи апелляционной жалобы, принесенная адвокатом Ростовцевой Л. А. жалоба подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции, поскольку одним из ее доводов является наличие признаков самооговора Манишина В. Е. в совершении инкриминированных ему преступлений, а только в таком случае адвокат вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя. сообщение от ведомства

Напомним, что жалоба адвоката Манишина, который не был согласен с решением первой инстанции, поступила в Алтайский краевой суд 20 января 2026 года. Заседание назначено на 19 февраля. В ноябре 2025 года родственник одной из жертв "политеховского маньяка" подал апелляционную жалобу на решение Калманского суда . В ней мужчина просит ужесточить наказание для осужденного. Дата рассмотрения этой жалобы еще не назначена.

Напомним, что 1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к максимальному сроку заключения - 25 годам лишения свободы, первые семь лет из которых он должен отбывать в тюрьме. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Виталия Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших. Государственное обвинение уверено в том, что так или иначе, но все жертвы, за исключением одной потерпевшей, были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие утсановило данный факт, то убийцу начали называть "политеховским маньяком".

