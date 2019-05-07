Полиция Орла задержала иностранцев, пытавшихся оформить банковские карты по поддельным документам

Уроженцы Средней Азии хотели передать карты третьим лицам для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

Российские правоохранительные органы на территории города Орел задержали иностранцев, пытавшихся оформить банковские карты по поддельным документам. В пресс-службе регионального управления МВД России пояснили в социальных сетях, что установлена личность четырех подозреваемых. Первым в местном финансовом учреждении был пойман гражданин одной из республик Средней Азии 2006 года рождения. У молодого человека полицейские изъяли поддельные паспорт, а также миграционную карту, бланк уведомления о прибытии иностранца в место пребывания по Орловской области, а также две SIM-карты и мобильное устройство. Далее оперативники в Тульской области задержали троих его земляков 1999, 2003 и 2008 годов рождения.

В автомобиле, на котором передвигались сообщники, сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё несколько десятков поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомлений о прибытии гражданина в место пребывания и средства связи. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже злоумышленники пояснили оперативникам, что предоставляли в финансовое учреждение подложные документы, по которым им изготавливали банковские карты. Далее преступники планировали передать эти карты третьим лицам для обналичивания денежных средств, добытых криминальным путём. В отношении фигурантов ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 327 УК РФ. Все подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа