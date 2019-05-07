Полиция Орла задержала иностранцев, пытавшихся оформить банковские карты по поддельным документам

Российские правоохранительные органы на территории города Орел задержали иностранцев, пытавшихся оформить банковские карты по поддельным документам. В пресс-службе регионального управления МВД России пояснили в социальных сетях, что установлена личность четырех подозреваемых. Первым в местном финансовом учреждении был пойман гражданин одной из республик Средней Азии 2006 года рождения. У молодого человека полицейские изъяли поддельные паспорт, а также миграционную карту, бланк уведомления о прибытии иностранца в место пребывания по Орловской области, а также две SIM-карты и мобильное устройство. Далее оперативники в Тульской области задержали троих его земляков 1999, 2003 и 2008 годов рождения.
В автомобиле, на котором передвигались сообщники, сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё несколько десятков поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомлений о прибытии гражданина в место пребывания и средства связи.
пресс-служба МВД РФ по региону
Позже злоумышленники пояснили оперативникам, что предоставляли в финансовое учреждение подложные документы, по которым им изготавливали банковские карты. Далее преступники планировали передать эти карты третьим лицам для обналичивания денежных средств, добытых криминальным путём. В отношении фигурантов ведется уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 327 УК РФ. Все подозреваемые отправлены под стражу.
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Фото и видео: МВД медиа
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